Galatasaray'da istifa krizi!

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da istifa krizi!
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17 Aralık 2021 21:58
Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılılarda yönetime iki yeni ismin açıklanmasının ardından bir sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmediğini, yerine yedek üye alınmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta kulüp yönetim kurulu ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevinden istifa eden Epözdemir'in yerine yedek üyenin alındığını açıkladı.

Gün içinde düzenlediği basın toplantısında kulüp yönetim kurulundaki görevinden ayrılmadığını dile getiren Epözdemir, kulübün söz konusu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Rezan Epözdemir, açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, ayrıca Galatasaray Kulübüne noter aracılığıyla 17 Aralık tarihli gönderdiği dernek yönetim kurulundaki görevine devam ettiğini ve bu konuda herhangi bir istifa beyanı ile iradesinin bulunmadığını belirten yazıyı paylaştı


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