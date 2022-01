Galatasaray'da istifa çağrısı!

Sosyal medyada yönetici Işıtan Gün'ün eski mesajları ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas ve Işıtan Gün'den konuyla ilgili açıklama geldi. Galatasaray'ın eski Divan Kurulu Başkanı ve son seçimdeki başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Işıtan Gün'ü istifaya davet etti. Ayrıca başkan adaylarından Metin Öztürk de istifa çağrısında bulundu. Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün ise özür diledi.



BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün hakkında bir açıklama yayımladı.



Işıtan Gün'ün, 2011 tarihinde attığı "Kaydırakta 5 yaşındaki kızı başka bir çocuğa sırasını verdi diye çıldırıp, azarlayan anne; seni tekme tokat dövmek istedim." tweeti için açıklama yapan Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı; "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır."



IŞITAN GÜN: "ÖZÜR DİLERİM"



Işıtan Gün, Burak Elmas'ın paylaşımı sonrası açıklama yaptı. İşte Işıtan Gün'ün sözleri:



"Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur gösterme. On yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim."



EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMI



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eşref Hamamcıoğlu "Kadına şiddet sadece sözlü ve fiziki değil, yazılı da olur. Sn. Gün'ün gün yüzüne çıkan paylaşımlarını temsil ettiği camiaya kesinlikle yakışmadığını düşünüyor ve kendisini acilen gereğini yapmaya davet ediyorum." dedi.



METİN ÖZTÜRK'ÜN SÖZLERİ



Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Metin Öztürk'ten de yaşanan olaya karşı bir açıklama geldi. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün yeni bir şok. Burak Başkan, Işıtan Gün'ün kadınlarla ilgili twitlerini görmezden gelmez. Gereğini yapar" ifadelerini kullandı.





