'Galatasaray da istedi ama biz aldık'

İtalya Serie B takımı Ascoli, transfer konusunda sürpriz bir Galatasaray açıklamasında bulundu.
Ascoli Sportif Direktörü Antonio Tesoro, devre arasında Napoli'den kiraladıkları sağ kanat oyuncusu Amato Ciciretti için Galatasaray ile yarıştıklarını açıkladı.
''GALATASARAY İSTEDİ AMA BİZ ALDIK''
Antonio Tesoro, yaptığı açıklamada ''Ciciretti, kalitesi yüksek bir oyuncu. Galatasaray, transfer etmek istiyordu ama biz kadromuza katmayı başardık.'' sözlerini kullandı.
25 yaşındaki İtalyan oyuncu, sağ açık pozisyonunda görev alıyor. Ciciretti, geçen sezon da kiralık olarak Parma'da forma giymişti.
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Ascoli Sportif Direktörü Antonio Tesoro, devre arasında Napoli'den kiraladıkları sağ kanat oyuncusu Amato Ciciretti için Galatasaray ile yarıştıklarını açıkladı.
''GALATASARAY İSTEDİ AMA BİZ ALDIK''
Antonio Tesoro, yaptığı açıklamada ''Ciciretti, kalitesi yüksek bir oyuncu. Galatasaray, transfer etmek istiyordu ama biz kadromuza katmayı başardık.'' sözlerini kullandı.
25 yaşındaki İtalyan oyuncu, sağ açık pozisyonunda görev alıyor. Ciciretti, geçen sezon da kiralık olarak Parma'da forma giymişti.
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