'Galatasaray da istedi ama biz aldık'

İtalya Serie B takımıtransfer konusunda sürpriz birçıklamasında bulundu.Ascoli Sportif Direktörü Antonio Tesoro, devre arasında Napoli'den kiraladıkları sağ kanat oyuncusuçin Galatasaray ile yarıştıklarını açıkladı.Antonio Tesoro, yaptığı açıklamada ''Ciciretti, kalitesi yüksek bir oyuncu. Galatasaray, transfer etmek istiyordu ama biz kadromuza katmayı başardık.'' sözlerini kullandı.25 yaşındaki İtalyan oyuncu, sağ açık pozisyonunda görev alıyor. Ciciretti, geçen sezon da kiralık olarak Parma'da forma giymişti.