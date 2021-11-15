Galatasaray'da İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan kaleci İsmail Çipe, sarı-kırmızılı ekipteki son şansını da değerlendiremedi. Bu gelişmelerin üzerine 26 yaşındaki file bekçisinin bileti kesildi.



Galatasaray da Muslera'nın yedeği olarak başka bir yerli kaleciyi renklerine bağlamanın planlarını yapıyor.



İsmail'in, devre arasında kulüpten ayrılması için arayışlara geçildi. 2016'dan beri A Takım'da forma giyen İsmail, bu süre içerisinde Bugsaş, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor gibi takımlara kiralanmıştı.





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