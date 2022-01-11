Galatasaray'da Işıtan Gün, Florya'nın başına geçiyor

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin sona ermesi Florya'da taşları yerinden oynattı. Yönetimin, tecrübeli hocanın ekibinde yer alan tüm isimlerle de yolları ayırması bekleniyor. Ayrıca yönetici Işıtan Gün'ün kısa süre içinde futboldan sorumlu yönetici olarak atanacağı konuşuluyor.



Aslında Başkan Burak Elmas, Işıtan Gün'ü yönetimine alırken Florya'da geniş yetkilerle donatmayı planlıyordu. Ancak Terim'in Işıtan Gün'ü veto etmesinin ardından büyük bir sıkıntı yaşanmıştı.



İddialara göre tecrübeli teknik adamın tavrı sonrasında Gün'ü kimse bir daha Florya'da görememişti.

Terim'in ayrılığa götüren süreçte başrol isimlerinden birisi de Işıtan Gün oldu.



Başkan Elmas'ın kararıyla Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent'le görüşen Gün'ün yönetim toplantılarında sürekli Terim'in gitmesi yönünde baskı yaptığı öne sürülüyor.



4. Fatih Terim döneminin bitmesinin ardından Işıtan Gün'e yeniden Florya yolu gözüküyor.



Gün'ün futbolun başında yönetici olarak iş başı yapacağı, transferden takımın yapılanmasına kadar birçok konuda söz sahibi olacağı belirtiliyor.





İLGİLİ VİDEO