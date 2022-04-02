Galatasaray'da Işıtan Gün'e 100 imzalı şok

2009 yılında attığı bazı tweetlerde kadınları aşağılayan ifadeler kullandığı gerekçesiyle ağır eleştirilere uğrayan ve kulüpte tespit ettiği yolsuzluklara dair önceki gün açıkladığı raporla Galatasaray camiasını sarsan Işıtan Gün'e karşı önemli bir hamle geldi.



Çoğu kadın 100'e yakın genel kurul üyesi, Gün'ün Galatasaray Kulübü'nden ihraç edilmesi için imza toplamaya başladı.



"FATİH TERİM KÜFÜR ETTİ" İDDİASI



Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Işıtan Gün, başkan Burak Elmas'a "Gizli ve kişiye özel" başlıklı bir rapor sunduğunu açıklarken, eski teknik direktör Fatih Terim'le arasında geçen diyaloglardan bahsetti.



Işıtan Gün; TFF Harcama Limitleri, FFP kuralları ve Bankalar Birliği Anlaşmasındaki taahhütlerinin göz ardı edildiğini belirtirken, bu konunun o dönemki teknik direktör Fatih Terim'e aktarıldığında Terim'in sinirlendiği ve "s..erim limitini" dediği öne sürdü.



Eski tarihlerde kadınlarla ilgili attığı tweet'lerin gündeme gelmesine ilişkin açıklama da yapan Işıtan Gün, geçmiş transferlerde yapılan usulsüzlükleri ve GS Store'daki ürün hırsızlığına dair çok çarpıcı detaylar verdi.



TERİM CEPHESİNDEN YANIT



Fatih Terim ile yollar ayrılmasıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılan eski Futbol A takımı direktörü ve tecrübeli teknik adamla yakınlığıyla bilinen Şükrü Hanedar, Işıtan Gün'ün iddialarına "Söz konusu blog yazarını; artık başarısızlığını kabul edip kenara çekilmeye, yaptığı paylaşımda emellerini gerçekleştirmesine izin vermeyen insanların isim boşlukları doldurmaya ve elinde bulunduğu iddia edilen belgeleri savcılarla paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerinin yer aldığı bir yazılı açıklamayla yanıt verdi.





İLGİLİ VİDEO