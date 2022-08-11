Galatasaray'da isimle 4 imza!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi transferlerine devam etti. Sarı-kırmızılılar toplamda 4 isimle sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da isimle 4 imza!
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11 Ağustos 2022 16:19
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi 3 oyuncuyu kadrosuna katarken bir oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

GALATASARAY 3 TRANSFER YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon da sarı-kırmızılı formayı giyen stoper Milica Denda ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı ekip, kaleci Handan Kurğa, sol bek İlayda Civelek ve forvet Yağmur Uraz'la da birer yıllık anlaşma yaptı.

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