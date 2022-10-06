Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımın formasını giyen Inaki Pena ile ilgilendiği iddiaları, kulübe yakın kaynaklarca reddedildi.



Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaleci Inaki Pena'nın adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen genç eldivenin bir kez daha kadroya dahil edileceği ve Muslera'nın satılacağı iddia edilmişti. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu iddiaları reddederek, Pena'nın gündemde olmadığını ve Muslera ile yola devam edileceğini dile getirdi.

















