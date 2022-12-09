Galatasaray'da Inaki Pena gelişmesi

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, ocak ayı transfer dönemi çalışmalarına hız verdi.Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kadrosunda yer almıştı. Muslera, Uruguay ile Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamadı. Deneyimli eldivenin, yakın zamanda Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Sarı-Kırmızılı, Uruguaylı oyuncunun yedeğini belirledi.Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray, 36 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera'nın alternatifi olarak belirlediği Inaki Pena için ısrarını sürdürüyor.Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Fernando Muslera'nın yaşadığı sakatlıklar sonrası Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralamıştı. Galatasaray, İspanyol kaleciyi tekrar kadrosuna katmak için temaslarına devam ediyor.Sarı-kırmızılı yönetim, Galatasaray forması ile kalesinde 11 gol gören Pena transferini ocak ayında bitirmeyi düşünüyor.23 yaşındaki oyuncunun, Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.İspanyol kalecinin piyasa değeri 4 milyon euro. Pena, bu sezon Katalan ekibi ile 1 maça çıkarken kalesinde 2 gol gördü. Genç oyuncunun kulüp kariyerinde 82 maçı bulunuyor.İspanyol oyuncu, Temmuz 2012'den Villarreal altyapısından Barcelona'ya katılmıştı. Inaki Pena, İspanya Milli Takımları'nın U16, U17, U18, U19, U21 formalarını giydi.