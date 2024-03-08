Galatasaray'da ilklerin gecesi!

Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı maçta 31. dakikada durumu 2-0'a getirdi.
Sarı-kırmızılı takımda Derrick Köhn, 9. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Lucas Torreira ise 31. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Köhn ve Lucas Torreira, bu golleriyle birlikte Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
SNEIJDER'DEN SONRA KEREM DEMİRBAY
Öte yandan Çaykur Rizespor ağlarına ceza sahası dışından iki gol gönderen Kerem Demirbay, Wesley Sneijder'den (2 vs Fenerbahçe; Ekim 2014) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında bu bölgeden iki gol kaydeden ilk oyuncu oldu.
Sarı-kırmızılı takımda Derrick Köhn, 9. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Lucas Torreira ise 31. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Köhn ve Lucas Torreira, bu golleriyle birlikte Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
SNEIJDER'DEN SONRA KEREM DEMİRBAY
Öte yandan Çaykur Rizespor ağlarına ceza sahası dışından iki gol gönderen Kerem Demirbay, Wesley Sneijder'den (2 vs Fenerbahçe; Ekim 2014) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında bu bölgeden iki gol kaydeden ilk oyuncu oldu.
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