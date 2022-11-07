Nef Stadı'nda ilk derbi zaferini yaşayan Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü.
Ayrıca Torreira, Oliveira, Dries Mertens, Mauro İcardi, Milot Rashica, Abdülkerim, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.
Ayrıca Torreira, Oliveira, Dries Mertens, Mauro İcardi, Milot Rashica, Abdülkerim, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.