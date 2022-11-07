Galatasaray'da ilkleri yaşadılar

Derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da birçok isim ilkleri yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ilkleri yaşadılar
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07 Kasım 2022 12:57
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Nef Stadı'nda ilk derbi zaferini yaşayan Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü.

Ayrıca Torreira, Oliveira, Dries Mertens, Mauro İcardi, Milot Rashica, Abdülkerim, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emin Bayram da Süper Lig'deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı. 

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