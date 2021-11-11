Galatasaray'da ilk yolcu Aytaç Kara

Galatasaray'da devre arasında Aytaç Kara'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da ilk yolcu Aytaç Kara
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11 Kasım 2021 07:46
Sezon başında Kasımpaşa'dan bedavaya Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, haftalardır 21 kişilik maç kadrosuna giremiyor. İsmi UEFA listesine eklenmediği için Avrupa Ligi'nde de forma giyemeyen 28 yaşındaki orta saha, devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİ MALATYA VE ADANA DEMİRSPOR'UN LİSTESİNDE

Aytaç'ı eski kulübü Yeni Malatyaspor dışında Adana Demirspor da listesine aldı. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Galatasaray'da 7 maçta süre alan 28 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.


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