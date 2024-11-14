Galatasaray'da ilk taksit ödendi

Galatasaray, geçen sezonun şampiyonluk primlerini taksitlere yaydı ve ilk ödemeyi geçen hafta cuma günü gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ilk taksit ödendi
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14 Kasım 2024 09:08
Geçen sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da teknik heyet ve oyunculara 5 milyon Euro'ya yakın şampiyonluk primi sözü verilmişti.

Bu sezon maaşları düzenli ödemeye özen gösteren yönetim, şampiyonluk primlerini taksitlere yaydı ve ilk ödemeyi geçen cuma günü gerçekleştirdi.

Yönetimin prim konusunda ikinci ödemeyi de önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

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