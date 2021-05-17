Galatasaray'da ilk ses Metin Öztürk'ten geldi: '5 Haziran'a erteleyin!'

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak yönetim tarafından iptal edilen seçim, sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle Haziran ayına kaldı.



Salı günü toplanması beklenen yönetim kurulu yeni seçim tarihi olarak 16 ya da 29 Haziran'ı düşünüyor.



Diğer başkan adaylarının ortak görüşü ise 5 Haziran... Hocanın sözleşme durumu, iç ve dış transferler nedeniyle başkan adayları seçim tarihinin erkene alınmasını istiyor. Bunu ilk dile getiren başkan adaylarından Metin Öztürk oldu.



'Ayarlarla artık oynamayın'



Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih hocamızı dinledik. Her şeyin farkındayız. Galatasaray'ın sorunlarını kökten çözmeye geliyoruz. Ne hocamız ne de camiamız üzülmesin. #DahaGüçlüGalatasaray için hazırız. Hocamızın kontratı 31 Mayıs'ta bitiyor. 26 Mayıs'ta Manchester United kazanamazsa 20 Temmuz'da ön eleme oynayacağız. Ne zaman kadro kuracağız? Geleceğimizi yok etmeyin. İptali iptal edin. Seçimi en yakın tarih olan 5 Haziran'a erteleyin. Galatasarayımız'ın ayarlarıyla artık daha fazla oynamayın" ifadelerini kullandı.



