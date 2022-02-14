Galatasaray'da ilginç yorum; 'Kadıköy'de oynasak kazanırdık'

Galatasaray'da Kayseri beraberliğinin faturası taraftara çıktı. Sarı-kırmızılılarda yönetim, teknik direktör Domenec Torrent'in kadro tercihini, futbolcuların kaçırdığı pozisyonları, yeni transferlerin henüz katkı verememesini görmezken, maçın ilk düdüğü çalmadan protestolara başlayan taraftarı hedefe koydu.



"KADIKÖY'DE OYNASAK KAZANIRDIK"



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kayseri karşılaşmasını masaya yatıran yöneticiler, kendi aralarında ilginç yorumlar yaptı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, "Bu maçı Kadıköy'de oynasak kazanırdık. Orada oyuncular en azından kendilerine tepki gösterenin kim olduğunu bilirlerdi. Ne var ki kendi sahamızda durum tersine dönüyor. Taraftarımız kendi oyuncumuza tepki gösteriyor. Bu durum ters tepiyor. Protesto, maç başlamadan kendini gösteriyor. Karşılaşma içerisinde de, durum berabere iken oyuncular ıslıklanıyor. Bu durumdan tüm futbolcular olumsuz etkileniyor" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULAR ÇOK DUYGUSAL"



Kendilerine yapılan protestoyu olgunlukla karşıladıklarını belirten idareciler, "Oyuncular çok duygusal. Bu ortamda atabilecekleri pozisyonları değerlendiremiyorlar. Kayseri maçında da kaçan pozisyonların başka izahı yok" diye konuştu.







