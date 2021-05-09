Galatasaray'da ikinci seçim yolda

Galatasaray'da kongre rüzgârları yeniden alevlendi. Divan Başkanlığı, 29 Mayıs'ta seçim yapılacakmış gibi adayların listesini kabul etti. Yasak kalkar kalkmaz haziranda sandığa gidilecek

Haber; Sabah
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Galatasaray'da ikinci seçim yolda
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09 Mayıs 2021 13:51
Galatasaray Yönetimi, daha önce 29 Mayıs'ta yapılacağını açıkladığı Seçimli Genel Kurul'u çarşamba akşamı iptal ettiğini duyurmuştu. Yönetimin bu kararına rağmen Divan Başkanlığı, 29 Mayıs'ta seçim gerçekleşecekmiş gibi cuma günü başkan adaylarının listesini kabul etti.

Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi adaylıklarını koydu. Ancak sarı-kırmızılı kulüpte hemen ikinci seçim havasına girildi. Tam kapanma yasağı kalkar kalmaz Galatasaray Yönetim Kurulu'nun, yeni bir seçim tarihi açıklayacağı öğrenildi.

REVİZE EDİYORLAR

Süreci yakından takip eden mevcut başkan adayları, yönetim-sicil-denetimdisiplin kurullarından oluşan 44 kişilik listelerini revize etmeye başladı. Türkiye genelinde Mayıs sonuna doğru yasakların kalkması beklenirken, tüzük gereği 25 günlük süre içinde sarı-kırmızılı kulüp kongreye gidebilir.

Haziran ayının son haftasında ya da temmuz ayının ilk haftasında Galatasaray'da iptal edilen seçimin gerçekleşmesi bekleniyor.



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