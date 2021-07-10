Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında bugün Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
Yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ın da bu mücadelede şans bulması bekleniyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
Yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ın da bu mücadelede şans bulması bekleniyor.