Galatasaray'da ikinci hazırlık maçı bugün, rakip Kasımpaşa

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da ikinci hazırlık maçı bugün, rakip Kasımpaşa
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10 Temmuz 2021 09:45
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında bugün Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ın da bu mücadelede şans bulması bekleniyor.


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