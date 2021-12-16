Galatasaray'da iki yolcu!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki yolcu!
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16 Aralık 2021 12:52
Ara transfer döneminde kadrosuna yabancı takviye yapabilmesi için kadrosundan en az 1 yabancı ile yollarını ayırması gereken Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

BABEL VE FEGHOULI

Kadrosunda 14 yabancı bulundurabilecek olan sarı-kırmızılıların Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan iki futbolcuyu ocakta göndermek isterken, Babel yıllık 2.5 milyon euro, Feghouli de 3.75 milyon euro net kazanıyor.

BABEL SKOR KATKISI SAĞLAYAMADI

Babel bu sezon ligde 11 maçta skora katkı sağlayamadı. Feghouli 13 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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