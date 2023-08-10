Galatasaray'da iki transfer daha bitiyor

Boca Juniors altyapısından yetişen Paredes, Avrupa kariyerinde Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain ve Juventus formaları giydi.

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.





transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarakile anlaşarak önemli bir hamle yapan sarı-kırmızılılarda sıranınveolduğu belirtildi.Uzun süredir iki futbolcu için temaslarını sürdüren Cim-Bom'da sona yaklaşıldığı bildirildi. 8 numara için ilk tercih olan Paredes'in beklediği teklifleri alamayınca rotayı Galatasaray'a çevirdiği öğrenildi.29 yaşındaki oyuncu için PSG ile anlaşan sarı-kırmızılıların, Paredes'le mali şartlarda anlaşma sağlamak için yeni bir teklif hazırladığı belirtildi. Yıldız futbolcunun yumuşaması ile sürecin olumlu sonuçlanacağına dair beklentinin yükseldiği kaydedildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un yeniden kadroda görmek istediği Rashica için de son aşamaya gelindiği bildirildi.