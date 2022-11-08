Galatasaray'da iki sakatlık!

Galatasaray'da Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında iki sakatlık birden yaşandı.



Mathias Ross Jensen, 29. dakikada bir pozisyon sırasında sakatlanarak doğrudan soyunma odasına gitti ve yerini Emin Bayram'a bıraktı.



İlk yarıda ağrıları olan ve soyunma odasına sekerek giden Leo Dubois, ikinci yarıda 15 dakika kendini denedi ancak 59. dakikada değişiklik istedi ve yerine Sacha Boey dahil oldu.





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