Galatasaray'da iki profesyonel sözleşme

Galatasaray'da genç oyuncular Hamza Akman ve Yiğit Demir için açıklama geldi

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'da iki profesyonel sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2021 17:18
Galatasaray'da genç oyuncular Hamza Akman ve Yiğit Demir ile sözleşme imzalandı

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.