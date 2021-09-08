Galatasaray'da iki profesyonel sözleşme

Galatasaray'da genç oyuncular Hamza Akman ve Yiğit Demir ile sözleşme imzalandı



Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır.



Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."



