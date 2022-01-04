Galatasaray'da iki pozitif daha!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs vakaları artıyor.
Sarı - kırmızılılarda kaleci Fatih Öztürk ve savunma oyuncusu Alpaslan Öztük'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı. İki oyuncunun da karantina sürecinin başladığı açıklandı.
Öte yandan Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un da Hollanda'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve izolasyon süreci başlamıştı.
Sarı - kırmızılılarda kaleci Fatih Öztürk ve savunma oyuncusu Alpaslan Öztük'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı. İki oyuncunun da karantina sürecinin başladığı açıklandı.
Öte yandan Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un da Hollanda'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve izolasyon süreci başlamıştı.