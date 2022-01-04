Galatasaray'da iki pozitif daha!

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un ardından iki oyuncunun daha testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki pozitif daha!
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04 Ocak 2022 09:54
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs vakaları artıyor.

Sarı - kırmızılılarda kaleci Fatih Öztürk ve savunma oyuncusu Alpaslan Öztük'ün koronavirüs testleri pozitif çıktı. İki oyuncunun da karantina sürecinin başladığı açıklandı.

Öte yandan Galatasaray'da sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un da Hollanda'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve izolasyon süreci başlamıştı.


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