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Galatasaray'da iki isme son şans!

Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda Seferovic ara transfere kadar kendini ispatlamaya çalışacak. Hazırlık maçlarında dökülen Van Aanholt ise toparlanmazsa valizini hazırlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki isme son şans!
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13 Aralık 2022 10:40
Haris Seferovic
Haris Seferovic
Galatasaray
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında basın mensupları ile yaptığı sohbette önemli detaylara dikkat çekti.  "12 Ocak'a kadar bazı oyuncularla ilgili değerlendirme yapacağız" diyen Buruk'un işaret ettiği isimlerin başında Van Aanholt ve Seferovic geliyor.

SEFEROVIC İÇİN SON ŞANS

Sarı kırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. Icardi'nin yokluğunda Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak.

AANHOLT TOPARLAMAZSA...

Formasını Kazımcan'a kaptıran Van Aanholt'un da toparlanmazsa bileti kesilecek. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Mata için ise karar verilmedi. 




 
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