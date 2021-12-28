Galatasaray'da iki isme kulüp bulun talimatı!

Galatasaray'da takviye için kollar sıvanırken yabancı kontenjanı en büyük sorun. Yönetim, Christian Luyindama ile DeAndre Yedlin'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki isme kulüp bulun talimatı!
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28 Aralık 2021 11:39
Ara transfer döneminde orta saha, kanat ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, dolu olan yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda. Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, performansı yeterli bulunmayan Christian Luyindama ve DeAndre Yedlin'i de gözden çıkardı.

BELÇİKA'YA GÖNDERİLECEK


Luyindama'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray, yıldız stoperi Belçika'ya göndermeyi planlıyor. Luyindama'nın kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyulacak. Antwerp başta olmak üzere talipleri olan 27 yaşındaki oyuncu için Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonu isterken, Belçika takımları ise buna şimdilik yanaşmıyor. Nelsson-Marcao ikilisinin ikinci yarıda alternatifi de Alpaslan Öztürk olacak.

TERİM KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Savunmanın sağı için Boey-Oğulcan ikilisini yeterli gören Fatih Terim, Yedlin'i kadroda düşünmüyor. Bir buçuk yıl sözleşmesi kalan ABD'li sağ bekten ocak ayında kendisine kulüp bulması istendi.




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