Galatasaray'da iki hazırlık maçı iptal!

Galatasaray'ın PSV maçı öncesi Aris ve Lokomotiv Moskova ile oynayacağı hazırlık maçları iptal edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da iki hazırlık maçı iptal!
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01 Temmuz 2021 12:56
Yeni sezon hazırlıklarına Florya'da başlayan ve ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i yeni transferi Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan ve hazırlıklarını Avusturya'da sürdürmeyi planlayan Galatasaray'ın 3 Temmuz'da Aris ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Bu maçın oynanmayacak olması nedeniyle 5 Temmuz'da Lokomotiv Moskova ile planlanan hazırlık karşılaşması da Sarı Kırmızılı ekibin 1 maç için Avusturya'ya gitmeyi tercih etmemesi nedeniyle iptal oldu.

PSV maçına hazır çıkmak isteyen Galatasaray'ın farklı takımlarla hazırlık maçı yapması bekleniyor. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray-PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor. Kırmızı Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.


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