Galatasaray'da iki fesih kararı!

Galatasaray, Leo Dubois ve Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da iki fesih kararı!
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30 Ağustos 2024 01:02
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da yönetim kadroya neşteri vuruyor.

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Leo Dubois ve Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı.

ÜCRETLERİN BİR KISMI ÖDENECEK

Habere göre; iki oyuncunun ücretlerinin tamamı olmasa bile bir kısmı ödenerek yollar ayrılacak.

Galatasaray, fesih görüşmelerinde son aşamaya geldiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Sarı kırmızlı takımın 3 milyon euroya transfer ettiği Oliveira, 58 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

2.5 milyon euroya transfer edilen Dubois ise, 31 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı. 

 
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