Galatasaray'da iki fesih kararı!

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da yönetim kadroya neşteri vuruyor.
Nevzat Dindar'ın haberine göre; Leo Dubois ve Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı.
ÜCRETLERİN BİR KISMI ÖDENECEK
Habere göre; iki oyuncunun ücretlerinin tamamı olmasa bile bir kısmı ödenerek yollar ayrılacak.
Galatasaray, fesih görüşmelerinde son aşamaya geldiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.
OYUNCULARIN PERFORMANSLARI
Sarı kırmızlı takımın 3 milyon euroya transfer ettiği Oliveira, 58 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
2.5 milyon euroya transfer edilen Dubois ise, 31 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı.
Nevzat Dindar'ın haberine göre; Leo Dubois ve Sergio Oliveira'nın sözleşmesini feshetme kararı aldı.
ÜCRETLERİN BİR KISMI ÖDENECEK
Habere göre; iki oyuncunun ücretlerinin tamamı olmasa bile bir kısmı ödenerek yollar ayrılacak.
Galatasaray, fesih görüşmelerinde son aşamaya geldiği ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.
OYUNCULARIN PERFORMANSLARI
Sarı kırmızlı takımın 3 milyon euroya transfer ettiği Oliveira, 58 maça çıktı ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
2.5 milyon euroya transfer edilen Dubois ise, 31 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı.