Galatasaray'da iki favori: Piatek ve Bakambu

Galatasaray'dan santrfor sürprizi...Devre arasında yapılacak golcü takviyesi doğrultusunda bir çok isimle görüşen sarı-kırmızılılar, gündeme flaş bir yıldız daha aldı.



Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen, ancak ilk 11'deki yerini kaybeden ve süre almakta zorlanan Krzysztof Piatek satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması planlanıyor. Galatasaraylı yetkililerin, yıldız oyuncuyla menajerler vasıtasıyla temas kurarak olumlu geri dönüş aldığı, Hertha cephesinin de ciddi bir zorluk çıkarmasının beklenmediği ifade ediliyor.



2019'da 35 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan Piatek, 1 yıl sonra 24 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e imza attı ve şu sıralarda formasını kaybetti.



BİRDEN FAZLA TAKVİYE





Sarı-kırmızılı kulüpte özellikle Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mustafa Muhammed'in satılma ihtimali, bir veya birden fazla forvet takviyesini zorunlu kılıyor.

Özellikle Muhammed satılmasa bile Afrika Kupası'nda Mısır'ın final oynama şansının yüksek olması, genç santrforun en az 6 maç kaçıracağı anlamına geliyor. Ayrıca Halil'in skora katkısının düşük olması da teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı listedeki aday sayısının çoğalmasına sebep oldu.



BÜTÇE HAZIRLIĞI



Galatasaray Yönetimi, TFF'de limit aşımı yaşamamak adına bütçe arayışını da sürdürüyor. İki forvet transferi birden yapılması halinde, en az bir oyuncunun elden çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolar'lık satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, Mısırlı golcü dışında Diagne'yi de iyi bir teklif gelmesi halinde satabilir.



BAKAMBU'DAN HABER BEKLENİYOR



Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer golcü Cedric Bakambu için haber bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar'ın yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe'nin ve özellikle İspanyol kulüplerinin yakından ilgilendiği Kongolu santrfor, teklifleri tek tek değerlendiriyor.



30 yaşındaki golcünün bonservisinin elinde olması, Aslan'ı ciddi anlamda cezbediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelerde, Bakambu'nun menacerine imza parasının sorun olmayacağı bilgisi iletilmişti. Galatasaray cephesi şimdi Bakambu'dan gelecek cevabı bekliyor.







