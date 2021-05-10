Galatasaray'da iki farklı Fernandes

Fernandes geldi, iki farklı futbol izletti, son haftalarda ise performansıyla zirveye yükseldi... Devre arasında Benfica'dan kiralanan ve ilk haftalardaki oyunuyla oldukça eleştirilen Portekizli futbolcu, özellikle son 5 maçta kendini buldu, üst seviyeye çıktı. 22 yaşındaki oyuncu önceki gün 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde de sahanın en iyi ismi olmayı başardı, hem hücumda hem de savunmada adeta iki kişilik oynadı



BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ PERFORMANSI



Genç futbolcunun bu müthiş oyunu, istatistiklere de yansıdı. 90 dakika sahada kalan Fernandes, Babel'in açılış golünde asisti yaptı. 66 kez topla buluşan Portekizli yıldız, yüzde 82.9'luk pas isabet yüzdesi yakalarken, 2 çalım denemesinde de başarılı oldu. Orta alanda girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanan başarılı oyuncu, tam 7 sahipsiz top kazanırken, 5 kez rakibinden top çaldı ve 3 de pas arası yaptı.



TERİM'İN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARTMADI



Kötü oynadığı haftalarda dahi 22 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olan Terim, "Zorunlu oynatma maddesi mi var, bu futbolla hâlâ neden oynuyor?" gibi birçok eleştiriye kulak asmamış ve Fernandes'e görev vermeye devam etmişti. Form tutan ve takıma uyum sağlayan Portekizli yıldız fark yaratmaya başladı, hocası Terim'in de güvenini boşa çıkartmadı. Tecrübeli hoca takımda kalması durumunda aynı şartlarla, başarılı oyuncunun mutlaka 1 yıl daha kiralanmasını istiyor.







