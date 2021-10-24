Galatasaray'da iki ayrılık kesinleşti!

Gösterdikleri performanslarla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'un bileti kesildi.



Galatasaray, iki oyuncuyla ayrılık kararı aldı. Sezon başı Oud-Heverlee Leuven takımına kiralanan Sekidika ile RSC Charleroi takımına kiralanan Ozornwafor, gittikleri takımlarda şu ana kadar süre alamadı.



SEKIDIKA VE OZORNWAFOR'A YER YOK



Sezon başı yeniden yapılanmaya giderek genç futbolculara yönelen Galatasaray'da Fatih Terim, yabancı kuralını da hesaba katarak Sekidika ve Ozornwafor için "gönderilsin" talimatı verdiği öğrenildi. Scout ekibiyle fikir alışverişinde bulunan Terim'in yönetime bu iki isim için olumsuz rapor verdiği kaydedildi.





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