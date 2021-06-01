Galatasaray'da II. ayrılık: Levent Şahin

Galatasaray'da yardımcı antrenör Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevinden ayrıldı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'da II. ayrılık: Levent Şahin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2021 19:23
Galatasaray'da yardımcı antrenör Ümit Davala'nın ardından Levent Şahin de görevi bıraktığını açıkladı

Levent Şahin şu ifadeleri kullandı;

"Büyük Galatasaray Ailesine,

Tarihi başarılarla dolu, her şeyin en iyisini hak eden bir camiaya 3,5 yıl emek vermiş olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Emeklerin karşılığı olan başarılarda bir nebze payımın olmasının verdiği huzur ile yoluma devam ediyorum. Bu sürede Galatasaray'ın bana kattığı değerleri, ömrüm boyunca unutmayacağım.

Galatasaray'a hizmet etmiş bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız ve yardımcı antrenör olarak benim için çok fazla anlam ve değere sahip saygıdeğer Fatih Terim hocama, çalışma arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, sarı kırmızı renklere gönül vermiş büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Levent Şahin"



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.