Galatasaray'da ihraç için imza kampanyası!

Galatasaray'da 26 Mart'da düzenlenecek olan genel kurul öncesi tansiyon yükseliyor. Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Burak Elmas ve yönetimin ibra edilip edilmeyeceği büyük bir merakla beklenirken, gündemde flaş bir konuda daha yer alıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da ihraç için imza kampanyası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 11:31
Galatasaray üyelerinin hem Kasım Han hem de Hande Ocak Başev'in kulüpten ihracı genel kurulun oyuna sunulacak.

Alınan bilgilere göre genel kurul üyeleri iki ismin kulüpten ihracı için imza kampanyası başlattı. Bu isimlerin ilki Kasım Han… Kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın kişisel danışlanlığını yapan Kasım Han'ın aslında Fenerbahçeli olduğu belirtilmişti. İddialara göre Kasım Han, Elmas'ın danışmanı olmadan önce Fenerbahçe üyeliğinden ayrılmıştı. Gelen tepkilerin ardından Han'ın görevine son verilmişti.

Üyelerin hedefindeki diğer isim ise Hande Ocak Başev… Burak Elmas tarafından CEO'luk görevine getirilen Başev'in Şevket Başev'in FETÖ'den yargılandığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme sonrası Başev'le yollar ayrılmıştı.

Galatasaray'da üyelerin bu iki ismin ihracı için imza kampanyası yaptığı ve toplanan imzaların 26 Mart'taki genel kurul öncesi teslim edileceği belirlendi. Eğer gerekli imza sayısına ulaşılırsa hem Kasım Han hem de Hande Ocak Başev'in kulüpten ihracı genel kurulun oyuna sunulacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.