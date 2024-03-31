Galatasaray'da ideal savunma hattı geri dönüyor

Galatasaray'da son 2 maçta sakatlıkları nedeniyle görev alamayan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı takıma geri dönerken; teknik direktör Okan Buruk stoper bölgesindeki kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Sporx.com
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Galatasaray'da ideal savunma hattı geri dönüyor
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31 Mart 2024 12:25
Galatasaray'da savunma hattında ideal isimlere dönülüyor.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlıkları nedeniyle Berkan Kutlu, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında stoper bölgesinde görev almıştı.

Cimbom 2 maçta 5 gol yiyerek savunmada zaaf yaşasa da, iki maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Milli arayı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılarda, sakat oyuncular da takıma geri döndü.

Bu gelişme sonrası teknik direktör Okan Buruk'un Atakaş Hatayspor maçında stoper tercihinin ne olacağı merak konusu oldu. Nelsson'un yerinin garanti olduğu stoperde partnerinin kim olacağı henüz netlik kazanmadı.

50 yaşındaki çalıştırıcı, bu sefer Berkan Kutlu'yu kulübeye çekecek ve Davinson ile Abdülkerim arasında tercih yapacak.

Sakatlıktan daha önce çıkan Abdülkerim'in forma şansı daha yüksek gözükürken, Kolombiyalı yıldız da idmandaki performansına göre ilk 11 şansı yakalayabilir.

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