29 Ekim

Galatasaray'da ideal ikili belli: Kaan Ayhan - Lucas Torreira

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da milli oyuncu Kaan Ayhan, gösterdiği performansla orta sahada Lucas Torreira'nın yanındaki formayı kapmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da ideal ikili belli: Kaan Ayhan - Lucas Torreira
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 12:43
Son güncelleme
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında stoperi yedeklemesi için kiraladığı, yaz döneminde de bonservisini aldığı Kaan Ayhan, bir anda takımın vazgeçilmez orta sahasına dönüştü.



İDEAL İKİLİ BELLİ OLDU

Okan Buruk'un Torreira'yı ön alan presinde kullanabilmek adına 6 numaralı pozisyonda oynattığı Kaan, hem Avrupa hem de lig maçlarında görevini çok başarılı şekilde yerine getirdi. Okan hoca, merkezde ideal ikili olarak Torreira - Kaan tercihine devam etmeyi düşünüyor.

Bu sezon Galatasaray forması ile 15 resmi maça çıkan Kaan, bu maçlarda 1 asist kaydetti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery