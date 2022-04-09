Galatasaray'da 'idari ibrasızlık' tarih mi olacak?

Galatasaray'da, başkan Burak Elmas'ın kararı almasına yol açan 26 Mart'taki Genel Kurul sonrası başlayan süreçte dün önemli bir gelişme yaşandı.



Söz konusu toplantıya ilişkin 1 Nisan'da inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası, sarı kırmızılı camiadaki tüm hesapları alt üst eden bir karar aldı.



Dernekler Masası'nın hazırladığı rapor üzerine İstanbul Valiliği, Galatasaray Kulübü aleyhine İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.



Davada mahkemeden şu taleplerde bulunuldu:



1- 26 Mart'ta yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın iptali.



2- Olağan Genel Kurul sonrası alınan erken seçim kararının iptali.



3- Kulüp tüzüğünde 'idari ibrasızlık'la ilgili tüm maddelerin iptali.



Camianın önde gelenleri olağanüstü toplandı



İstanbul Valiliği'nin dava açtığı bilgisinin UYAP'ta (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) yayınlanmasının ardından Galatasaray Kulübü'nde geç saatlere kadar sıcak saatler yaşandı. Başkan Burak Elmas, konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve yol haritasını belirlemek üzere divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, 26 Mart'taki Genel Kurul'u yöneten divan başkanı Metin Sinan Aslan ve başkanlığa aday olan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile camianın önde gelen hukukçularını kulübe davet etti.



Seçim süreci devam ediyor



Burak Elmas, toplantıyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün haklarının savunulması için önümüzdeki günlerde katılımcılarla birlikte şeffaf bir sürecin takip edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. 28 Mart'ta alınan karar gereğince yürümekte olan seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi. Mahkeme, valiliğin tüm taleplerini kabul ettiği takdirde seçim iptal edilmekle kalmayacak; başkan Elmas görevine devam edecek ve tüzükte zorunlu olarak değişiklik yapılacak.



"BU G.SARAY'IN DAVASI, ORTAK HAREKET EDELİM"



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İstanbul Valiliği'nin açtığı dava üzerine camianın ileri gelenleriyle yaptığı toplantıda şu mesajları verdi:



"Ben Ali Sami Yen'in koltuğunda oturuyorum. Hepimiz bir tarafız. Ortak tek bir tarafımız var, o da Galatasaray. Bu süreci beraber takip edip konsensüs sağlayarak Galatasaray'ın kazanacağı bir yol izlemeliyiz. İsterseniz şahsi avukatlarınız, isterseniz ortak bir avukat bu süreci takip etsin. Biz ibrasızlık sonrasında üzerimize düşeni yaptık. Ben seçimde aday da değilim. Ben taraf olmak istemiyorum. Kısaca bu konuya müdahil değilim."





İLGİLİ VİDEO