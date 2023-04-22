Galatasaray'da Alanyaspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada Arjantinli futbolcunun sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi.
ICARDI ZOR, GOMIS HAZIR
Icardi'nin yarınki Karagümrük maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda Gomis'in göreve hazır olduğu bildirildi.
Galatasaray hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada Arjantinli futbolcunun sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi.
ICARDI ZOR, GOMIS HAZIR
Icardi'nin yarınki Karagümrük maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda Gomis'in göreve hazır olduğu bildirildi.
Galatasaray hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.