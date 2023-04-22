Galatasaray'da Icardi zor, Gomis hazır

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Karagümrük maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda Gomis'in göreve hazır olduğu bildirildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Icardi zor, Gomis hazır
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22 Nisan 2023 10:28
Bafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis
Galatasaray
Galatasaray'da Alanyaspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Arjantinli futbolcunun sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildiği belirtildi.

ICARDI ZOR, GOMIS HAZIR

Icardi'nin yarınki Karagümrük maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda Gomis'in göreve hazır olduğu bildirildi.

Galatasaray hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
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