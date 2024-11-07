Galatasaray'da Icardi ve Osimhen beraber

Galatasaray'da Avrupa Ligi'ndeki Tottenham karşılaşmasının hazırlıkları dün 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamladı.
Sarı kırmızılı takımın zorlu karşılaşma öncesi planı da belli oldu.
İyileşen Jabobs da çalışmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un Tottenham'a karşı 4-4-2 formasyonuyla çıkacağı ve ön tarafta Osimhen ile Icardi'yi oynatacağı öğrenildi. Buruk'un sol bekte ise Elias Jelert'i görevlendireceği belirtildi.
Sarı kırmızılı takımın zorlu karşılaşma öncesi planı da belli oldu.
İyileşen Jabobs da çalışmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un Tottenham'a karşı 4-4-2 formasyonuyla çıkacağı ve ön tarafta Osimhen ile Icardi'yi oynatacağı öğrenildi. Buruk'un sol bekte ise Elias Jelert'i görevlendireceği belirtildi.