Galatasaray'da Icardi ve Osimhen beraber

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşılaşacak Galatasaray'da Okan Buruk'un Icardi Osimhen planı belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi ve Osimhen beraber
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07 Kasım 2024 08:29
Galatasaray'da Avrupa Ligi'ndeki Tottenham karşılaşmasının hazırlıkları dün 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamladı.

Sarı kırmızılı takımın zorlu karşılaşma öncesi planı da belli oldu.

İyileşen Jabobs da çalışmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un Tottenham'a karşı 4-4-2 formasyonuyla çıkacağı ve ön tarafta Osimhen ile Icardi'yi oynatacağı öğrenildi. Buruk'un sol bekte ise Elias Jelert'i görevlendireceği belirtildi. 

 
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