Galatasaray'da Icardi ve Muslera birlikte döndü!

Milli takımlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilip tatil için İtalya'ya giden Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Mauro Icardi, aynı uçakla geri döndüler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da Icardi ve Muslera birlikte döndü!
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08 Eylül 2023 09:17
Galatasaray'ın yıldız isimleri Muslera ve Icardi, yaptıkları tatilin ardından Türkiye'ye dönüş yaptılar.



Sarı-kırmızılı ekibin yıldızları Muslera ve Icardi, Milli takımlar için verilen arada İtalya'ya gitmişlerdi.



Galatasaray'ın iki yıldızı aynı uçakla geri döndüler. İki yıldıza bu yolculukta aileleri eşlik etti.  

 
 

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