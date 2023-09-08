Galatasaray'ın yıldız isimleri Muslera ve Icardi, yaptıkları tatilin ardından Türkiye'ye dönüş yaptılar.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldızları Muslera ve Icardi, Milli takımlar için verilen arada İtalya'ya gitmişlerdi.
Galatasaray'ın iki yıldızı aynı uçakla geri döndüler. İki yıldıza bu yolculukta aileleri eşlik etti.
Sarı-kırmızılı ekibin yıldızları Muslera ve Icardi, Milli takımlar için verilen arada İtalya'ya gitmişlerdi.
Galatasaray'ın iki yıldızı aynı uçakla geri döndüler. İki yıldıza bu yolculukta aileleri eşlik etti.