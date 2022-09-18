Galatasaray'da Icardi ve Mata hamlesi

Galatasaray 16 Ekim'e kadar sadece bir lig maçına çıkacak. Sarı kırmızılı ekip Milli Takım arasının ardından Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak, ardından 9. haftayı 'bay' geçecek.



Sarı-kırmızılı takımın yeni isimlerinden Mauro Icardi ve Juan Mata'nın fiziksel olarak hazır hale getirilmesi sağlanacak.



Okan Buruk, bu süre zarfında Mauro Icardi ve Juan Mata'ya yapılacak yüklemelerle iki yıldızını da takıma monte edecek.



Yepyeni kurulan Galatasaray takımının da fiziksel açıdan daha iyi noktaya gelmesi, birbirini de tanıması ile daha kaliteli oyun hedefleniyor.







