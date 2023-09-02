Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Mauro Icardi gelişmesi...
Molde maçında beline aldığı darbeye rağmen maçı tamamlayan Mauro İcardi'nin durumu merak ediliyordu.
CAMİAYI MUTLU ETTİ
Arjantinli yıldızın karşılaşmanın kafilesinde yer alması camiayı mutlu etti.
Bugün forma giymesinde bir sorun görülmüyor. Skor rahatlığı yakalanırsa yerine Cedric Bakambu oyuna dahil olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı 6 maçta fileleri 5 kez sarsıp 1 de gol pası verdi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi
Molde maçında beline aldığı darbeye rağmen maçı tamamlayan Mauro İcardi'nin durumu merak ediliyordu.
CAMİAYI MUTLU ETTİ
Arjantinli yıldızın karşılaşmanın kafilesinde yer alması camiayı mutlu etti.
Bugün forma giymesinde bir sorun görülmüyor. Skor rahatlığı yakalanırsa yerine Cedric Bakambu oyuna dahil olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı 6 maçta fileleri 5 kez sarsıp 1 de gol pası verdi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi