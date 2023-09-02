Galatasaray'da Icardi sevinci!

Galatasaray'da Molde maçını tamamlayamayan Mauro Icardi'nin Gaziantep maçı kafilesinde yer alması camiayı mutlu etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Icardi sevinci!
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02 Eylül 2023 10:42
Son güncelleme 02 Eylül 2023 10:59
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Mauro Icardi gelişmesi...

Molde maçında beline aldığı darbeye rağmen maçı tamamlayan Mauro İcardi'nin durumu merak ediliyordu.

CAMİAYI MUTLU ETTİ

Arjantinli yıldızın karşılaşmanın kafilesinde yer alması camiayı mutlu etti.

Bugün forma giymesinde bir sorun görülmüyor. Skor rahatlığı yakalanırsa yerine Cedric Bakambu oyuna dahil olacak.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı 6 maçta fileleri 5 kez sarsıp 1 de gol pası verdi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi



 

 
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