Galatasaray'da Aralık ayının başında sakatlanan Mauro Icardi ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.Sarı-kırmızılıların süper golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken, adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü.Galatasaraylı oyuncular, dünü izinli olarak geçirdi. Fakat Icardi ise idman yaptı! Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. icardi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.Icardi'nin, Dünya Kupası dönüşünde ligde oynanacak; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemiyor.Bu yüzden 3 maç sonrasında İcardi'nin, Fenerbahçe maçında tam olarak hazır olması bekleniyor. Yani Arjantinli'nin, 8 Ocak'ta derbide 90 dakika oynayabilmesi için tedavisi devam ediyor.