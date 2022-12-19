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Galatasaray'da Icardi'nin dönüş tarihi

Galatasaray'da oyuncular izinde olsa bile Mauro Icardi çalışıyor. Sakatlığı devam eden Arjantinli süperstar, Florya'da fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız oyuncu provalarını yaparken Galatasaray'a müjdeyi de verdi. İşte yıldız oyuncunun dönüş tarihi...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Icardi'nin dönüş tarihi
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19 Aralık 2022 11:56
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaray'da Aralık ayının başında sakatlanan Mauro Icardi ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların süper golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken, adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü.

HERKES İZİNLİ AMA O FLORYA'DA...

Galatasaraylı oyuncular, dünü izinli olarak geçirdi. Fakat Icardi ise idman yaptı! Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. icardi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

FORMA GİYME İHTİMALİ VAR

Icardi'nin, Dünya Kupası dönüşünde ligde oynanacak; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemiyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA HAZIR

Bu yüzden 3 maç sonrasında İcardi'nin, Fenerbahçe maçında tam olarak hazır olması bekleniyor. Yani Arjantinli'nin, 8 Ocak'ta derbide 90 dakika oynayabilmesi için tedavisi devam ediyor. 




 
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