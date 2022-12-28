Galatasaray''da sahalara dönüşü merakla beklenen isim Mauro Icardi… Arjantinli yıldız idmanda topuk pası verirken sakatlanmıştı. Bir süredir sahalardan uzak olan tecrübeli futbolcunun tedavisi tamamlandı. Icardi dün ilk defa sahaya indi. Çalışmalara başladı.29 yaşındaki futbolcu Perşembe günü ooynanacak Sivasspor deplasmanında forma giymeyecek. Sivas dönüşü takıma katılacak olan Icardi'nin Ankaragücü mücadelesinde ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.Teknik direktör Okan Buruk da yıldız forvetin dönüşü olarak bu mücadeleyi işaret etmişti. Böylece Buruk, Icardi'yi Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde görmüş olacak. Aynı zamanda Icardi de maç ritmi kazanacak ve Kadıköy'e daha hazır gidecek. Galatasaray taraftarı da heyecanla onu yeniden sahalarda görmeyi bekliyor.