Galatasaray'da Icardi kararı!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin durumuna milli ara sonrası bakılacak. Arjantinli golcüye milli arada dinlenmesi ve tedavisi için izin verilmesi bekleniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi kararı!
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13 Kasım 2023 16:34
Galatasaray'da, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş karşılaşmasında Rachid Ghezzal ile girdiği mücadele sonrası sakatlanan Mauro Icardi'nin durumuna milli ara sonrası bakılacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsünün tam olarak iyileşmesi için milli arada tedavisine devam edilip oyuncuya da izin verilmesi bekleniyor.

Bir süredir sakat şekilde sahada yer alan 30 yaşındaki golcü, sırasıyla çıktığı Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor maçlarında sahada yerini aldı fakat bu maçlar öncesinde gösterdiği performansın da gerisinde kaldı.

Icardi, bu 4 karşılaşmada sadece Rizespor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin golünde asisti yapan oyuncu oldu.

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