Galatasaray'da en çok merak edilen konu, Mauro Icardi'nin durumu... Arjantinli futbolcunun tedavi programında sona yaklaşılırken, tek hedefin derbi maça hazırlanması olduğu bildirildi.Dünya Kupası için verilen arada antrenmanda sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun ilk planda Ankaragücü maçıyla beraber sahalara dönmesi planlanıyordu. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk ve sağlık ekibinin şimdilik bundan vazgeçtiği öğrenildi.Icardi'nin henüz takımla beraber antrenmanlara başlamaması ve Ankaragücü maçına da kısa bir süre kalmasından dolayı risk alınmayacağı belirtildi. Bu noktada tek hedefin Icardi'nin sorunsuz şekilde Kadıköy'deki maça çıkması olduğu bildirildi. Yıldız futbolcunun da derbi maçta sahadaki yerini almak için çok istekli olduğu vurgulandı. Icardi henüz takımla beraber antrenmanlara başlamadı.Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü ile 4 Ocak Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından tekrar başladı. Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapıldı. Antrenman, top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Bu arada yeni yılın ilk idmanında futbolcuların bir hayli neşeli ve moralli olması dikkatlerden kaçmadı.