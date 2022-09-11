Galatasaray taraftarı dört gözle yeni transfer Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılı formayı giymesini bekliyor.Uzun süredir takımdan ayrı olan Arjantinli yıldızın fiziksel açıdan hazır olmadığını, Okan Buruk bizzat açıklamıştı. Ancak oyuncunun en azından kulübede oturma ihtimali oldukça yüksek.Okan hocanın yardımcılarıyla yaptığı görüşmede, maçın erken kopması durumunda kısa sürede olsa Icardi'yi oynatmak istediği öğrenildi.