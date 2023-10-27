Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.
SON KARAR RİZE'DE VERİLECEK
Arjantinli yıldız, Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça iğneyle çıkmıştı.
Icardi'nin Rize'de oynayıp oynamayacağına teknik heyet ve sağlık ekibi ile arasında yapılacak son görüşmenin ardından karar verilecek.
NDOMBELE KADRODA YOK
Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Tanguy Ndombele ise maç kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.
Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.
SON KARAR RİZE'DE VERİLECEK
Arjantinli yıldız, Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça iğneyle çıkmıştı.
Icardi'nin Rize'de oynayıp oynamayacağına teknik heyet ve sağlık ekibi ile arasında yapılacak son görüşmenin ardından karar verilecek.
NDOMBELE KADRODA YOK
Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Tanguy Ndombele ise maç kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.