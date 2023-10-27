29 Ekim

Galatasaray'da Icardi gelişmesi!

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi. Sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele ise kafileye dahil edilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi gelişmesi!
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27 Ekim 2023 13:54
Son güncelleme 27 Ekim 2023 16:25
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi.

SON KARAR RİZE'DE VERİLECEK

Arjantinli yıldız, Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça iğneyle çıkmıştı.

Icardi'nin Rize'de oynayıp oynamayacağına teknik heyet ve sağlık ekibi ile arasında yapılacak son görüşmenin ardından karar verilecek.

NDOMBELE KADRODA YOK

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Tanguy Ndombele ise maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:


Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.




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