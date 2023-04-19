Galatasaray'da Icardi fırtınası devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli süperstarı Mauro Icardi, geçen hafta hat-trick yaptığı Kayserispor maçının ardından dün Alanyaspor'u da boş geçmedi. Mücadelenin 42. dakikasında attığı golle klasını konuşturan Tangocu, bu sezonki skor sayısını 13'e yükseltti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Icardi fırtınası devam ediyor
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19 Nisan 2023 11:21
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Heyecan dolu müsabakada yıldızlaşan isim Mauro Icardi oldu.

Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Galatasaray'da Dries Mertens, sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına şık bir pas gönderdi. Mertens'in pasında Mauro Icardi, topa klas bir vuruş yaptı. Mauro Icardi'nin şutunda top ağlarla buluştu.

30 yaşındaki Arjantinli santrfor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet aynı zamanda takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi. 

AĞRISI OLUNCA OYUNDAN ÇIKTI

Mauro Icardi, Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maçın ikinci yarısında oyuna devam edemedi. Arjantinli oyuncunun yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Mauro Icardi adelesinde ağrı hissettiğini teknik direktör Okan Buruk'a bildirdi. Buruk da ligde kalan 7 haftayı düşünerek Arjantinli golcüyü oyundan çıkardı. 

 
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