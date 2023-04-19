Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Heyecan dolu müsabakada yıldızlaşan isim Mauro Icardi oldu.Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Galatasaray'da Dries Mertens, sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına şık bir pas gönderdi. Mertens'in pasında Mauro Icardi, topa klas bir vuruş yaptı. Mauro Icardi'nin şutunda top ağlarla buluştu.30 yaşındaki Arjantinli santrfor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet aynı zamanda takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.Mauro Icardi, Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maçın ikinci yarısında oyuna devam edemedi. Arjantinli oyuncunun yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Mauro Icardi adelesinde ağrı hissettiğini teknik direktör Okan Buruk'a bildirdi. Buruk da ligde kalan 7 haftayı düşünerek Arjantinli golcüyü oyundan çıkardı.