03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Galatasaray'da Icardi dışında kulübe sessiz!

Galatasaray'da yedeklerden skor katkısı yalnızca Mauro Icardi'den geldi.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ikinci puan kaybını Trabzonspor karşısında yaşarken, Avrupa'da tek yenilgisini ise Eintracht Frankfurt deplasmanında aldı.
 
Teknik direktör Okan Buruk, üç karşılaşmada da kulübeden çeşitli hamleler yaptı ancak beklenen skor katkısını alamadı.
 
 
ICARDI DIŞINDA KULÜBEDEN SES YOK
 
Sezon başından bu yana 14 maçta 30 gol kaydeden sarı-kırmızılı takımda, yedeklerden yalnızca Mauro Icardi gol katkısı verebildi. Arjantinli yıldız, Karagümrük, Rizespor ve Göztepe maçlarında oyuna sonradan girerek farkı açan gollere imza attı.
 
Icardi dışında kulübeden henüz skor katkısı gelmemesi, Galatasaray'ın hücumdaki derinlik sorununun altını çizdi. Bu durum, Buruk'un rotasyon planlamasında özellikle yedek forvet ve kanat oyuncularına daha fazla sorumluluk vermesini gerektirecek gibi görünüyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
