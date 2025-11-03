Galatasaray'da Icardi dışında kulübe sessiz!

Galatasaray , bu sezon Süper Lig'de ikinci puan kaybını Trabzonspor karşısında yaşarken, Avrupa'da tek yenilgisini ise Eintracht Frankfurt deplasmanında aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, üç karşılaşmada da kulübeden çeşitli hamleler yaptı ancak beklenen skor katkısını alamadı.

ICARDI DIŞINDA KULÜBEDEN SES YOK

Sezon başından bu yana 14 maçta 30 gol kaydeden sarı-kırmızılı takımda, yedeklerden yalnızca Mauro Icardi gol katkısı verebildi. Arjantinli yıldız, Karagümrük, Rizespor ve Göztepe maçlarında oyuna sonradan girerek farkı açan gollere imza attı.

Icardi dışında kulübeden henüz skor katkısı gelmemesi, Galatasaray'ın hücumdaki derinlik sorununun altını çizdi. Bu durum, Buruk'un rotasyon planlamasında özellikle yedek forvet ve kanat oyuncularına daha fazla sorumluluk vermesini gerektirecek gibi görünüyor.