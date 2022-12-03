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Galatasaray'da Icardi, derbiye yetişecek

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda kas hasarı tespit edildi. 1 ay sahalardan uzak kalacak Icardi, Fenerbahçe maçında hazır olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi, derbiye yetişecek
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03 Aralık 2022 11:39
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Bileği dönen Sergio Oliveira'yı bir aylığına kaybeden Galatasaray'da sakatlar kervanına Mauro Icardi de katıldı.

Çarşamba günkü idmanda arka adalesinde zorlanma hisseden Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda kas hasarı tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

DERBİYE YETİŞECEK

Florya'da tedavisine devam edilecek olan 29 yaşındaki oyuncu, ocak ayında ligin 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilecek. 




 
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