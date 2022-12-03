Bileği dönen Sergio Oliveira'yı bir aylığına kaybeden Galatasaray'da sakatlar kervanına Mauro Icardi de katıldı.
Çarşamba günkü idmanda arka adalesinde zorlanma hisseden Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda kas hasarı tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
DERBİYE YETİŞECEK
Florya'da tedavisine devam edilecek olan 29 yaşındaki oyuncu, ocak ayında ligin 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilecek.
Çarşamba günkü idmanda arka adalesinde zorlanma hisseden Arjantinli yıldızın sağ üst arka adale grubunda kas hasarı tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
DERBİYE YETİŞECEK
Florya'da tedavisine devam edilecek olan 29 yaşındaki oyuncu, ocak ayında ligin 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilecek.