Galatasaray'da Icardi çağrısı

Galatasaraylı taraftarlar, Hull City ile oynanan hazırlık maçında Mauro Icardi'nin transferi için çağrıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi çağrısı
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05 Temmuz 2023 21:40
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 21:58
Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Kocaeli'de Hull City ile karşı karşıya geldi.

ICARDI İÇİN TRANSFER ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı tribünler ise, geçen sezon attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferi için çağrıda bulundu.

Bir Galatasaray taraftarı "Evine dön Mauro Icardi" şeklinde bir pankart açtı.

Bazı taraftarlar ise maçın ilk yarısında "Taraftar çıldırdı, Icardi'yi istiyor." tezahüratlarında bulundu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor.

Geçen yıl Galatasaray'da 26 maça çıkan Icardi, 23 gol attı ve 8 asist yaptı.



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