Galatasaray bu sezon en büyük sıkıntılardan birini forvet hattında yaşıyor.Muhammed'in sezon başından beri gol atamaması, Halil'in Göztepe karşısında kaleci hatasıyla fileleri havalandırmasına rağmen, skor üretme konusunda beklentilerin altında kalması, gözleri yeniden Diagne'ye çevirdi. Sezona iyi başlamasına rağmen, hocası Fatih Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle kızağa çekilen Senegalli, Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerken, takıma büyük hareketlilik getirdi.Skora katkı vermese de Diagne'nin Göztepe savunmasına karşı fiziksel üstünlüğü, hücuma çıkışlarda Galatasaray'ı çok rahatlattı.Özellikle hava topları ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çeken Diagne, yeniden ilk 11'e dönmek için geri sayımda. Fatih hoca, Halil'i kulübeye çekmeyi ya da saha içinde ikinci forvet olarak kullanmayı düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcının, Diagne'yi Marsilya deplasmanında da ikinci yarıda oyuna sürmesi, Rize maçından itibaren de 11'e alması bekleniyor. Mostafa Muhammed'in ise bu iki oyuncudan formayı alması artık çok zor görünüyor.